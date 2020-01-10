هذا ما طلبه عبد المهدي من بومبيو..

2020/01/10 | 13:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال بالعراق عادل عبد المهدي، الجمعة، عن طلب توجه به الى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يتضمن إرسال مندوبين لت...

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