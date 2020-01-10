2020/01/10 | 13:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تحدث وزير الرياضة السابق، والنائب المستقيل، عبد الحسين عبطان، الجمعة، "الحل الأمثل" للأزمة بعد خطبة المرجعية الدينية.وقال عبطان، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الحل السريع والأمثل يكمن في اختيار حكومة قوية تعمل على ضرب الفاسدين وإبعاد الفاشلين وقادرة على إعمار البلد وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبطان: الحل الأمثل للبلد يكمن باختيار حكومة قوية تعمل على ضرب الفاسدين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبطان: الحل الأمثل للبلد يكمن باختيار حكومة قوية تعمل على ضرب الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).