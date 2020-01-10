عبد المهدي يطالب بومبيو بارسل مندوبين لتطبيق قرار سحب القوات الأمريكية

2020/01/10 | 13:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد طالب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بإرسال مندوبين إلى العراق، لتطبيق قرار سحب القوات الامريكية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه "تلقى مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد مايك بومبيو، تناول التطورات الأخيرة ورغبة مختلف الأطراف بمنع التصعيد والذهاب الى حرب مفتوحة".وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن "العراق رفض ويرفض كافة العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الاسد وأربيل، وان العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله الى ساحة حرب".كما طلب من وزير الخارجية الامريكي "إرسال مندوبين الى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات من العراق"، مؤكداً أن "العراق حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية".وتابع عبد المهدي، أن "أولوياته (العراق) تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادة البلد واستقلاله والوحدة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة من جهة أخرى".وأشار إلى أن "هناك قوات أمريكية تدخل للعراق ومسيّرات أمريكية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، وان هذا مخالف للاتفاقات النافذة، ووعد الوزير الامريكي بمتابعة الأمر وأكد احترام بلاده لسيادة العراق"، فيما أكد الطرفان على "أهمية إدامة تطور العلاقة بين البلدين".

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