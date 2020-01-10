2020/01/10 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية: في هذه الظروف تكون الخسارة الاكبر من نصيب البلد وعامة الناس الذين ليس لهم دخل في الصراعات الداخلية والخارجية الجارية ولا يعنيهم امرها

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