صحيفة تكشف عن خلل برشلونة امام اتلتيكو مدريد

2020/01/10 | 13:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الخسارة بنتيجة (2-3) أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني تعود إلى أسوأ ثغرة بالبرسا هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة كان متفوقًا على أتلتيكو خلال المباراة، وصنع العديد من الفرص على مرمى الحارس يان أوبلاك.

وأشارت إلى أن "هشاشة الدفاع قتلت برشلونة أمام أتلتيكو الذي لم يصل إلى الحارس نيتو إلا 6 مرات جميعها هددت المرمى، وأسفرت عن 3 أهداف".

وأوضحت أن "الأزمة الدفاعية لم تظهر فقط في السوبر لكنها تبرز بشدة في الليغا، بعد أن أنهى الفريق الدور الأول مستقبلًا 23 هدفًا، ليكون الدفاع الحالي لبرشلونة هو الأسوأ في آخر 15 عامًا".

ولم يستقبل برشلونة أهدافًا أكثر في الدور الأول إلا خلال موسم 2003-2004 تحت قيادة فرانك ريكارد.

وقالت الصحيفة إن "برشلونة خلال أول مباراتين فقط في عام 2020 استقبلت شباكه 5 أهداف بواقع (هدفين أمام إسبانيول وثلاثية ضد أتلتيكو)".

وختمت أن الروخي بلانكوس ليس الفريق الأول الذي يسجل ثلاثية ضد برشلونة هذا الموسم، بل سبقه ليفانتي في الليغا.

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