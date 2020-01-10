السيستاني يندد بالمواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق

2020/01/10 | 13:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني – صورة ارشيفية

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