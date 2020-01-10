وزير سابق:الحل يكمن في اختيار حكومة قوية تعمل على ضرب الفاسدين وإبعاد الفاشلين

2020/01/10 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الرياضة السابق، والنائب المستقيل، عبد الحسين عبطان، الجمعة عن ’’الحل الأمثل’’ للأزمة بعد خطبة المرجعية الدينية.ورأى عبطان، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن “الحل السريع والأمثل يكمن […]

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