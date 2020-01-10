2020/01/10 | 13:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء “المستقيل” عادل عبد المهدي، الجمعة، عن طلب توجه به الى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يتضمن إرسال مندوبين لتطبيق قرار مجلس النواب ووضع آليات الانسحاب “الآمن” للقوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لبومبيو: إرسال مندوبين لوضع آليات الانسحاب الآمن) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لبومبيو: إرسال مندوبين لوضع آليات الانسحاب الآمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).