رياض حسن محرم - عن الإسلام السياسى وقضية مصافحة النساء

2020/01/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_حسن_محرم تم توظيف "الإسلام السياسى" ليلعب دورا رئيسيا فى إعادة قضايا كانت قد تركت قرونا الى الصدارة، وعلى رأسها قضايا مثل الحجاب ومصافحة النساء، هذه القضايا التى لم يثبت حجيتها شرعا، لقد تجاوزها الزمن بقرون، وهى فى الأصل مكتسبة من ثقافات وعادات سابقة لها، كما أثبت كثير من المحدثين فى موضوع الحجاب وأنه كان يمارس فى ديانات سابقة لظهور الإسلام، وبالنسبة لموضوع مصافحة النساء فظنى أنه قديم أيضا، أذكر أثناء عملى......

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