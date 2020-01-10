2020/01/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كامل_علي إقتباسات الديانة اليهودية من ألأساطير السومرية والبابلية:أسطورة قابيل وهابيل (الصراع بين المزارع والراعي):(أنا ألعذراء سأتزوج ألمزارع.
ألفلاح ألدي يزرع ألنباتات ويعطي ألغلال ألوفيرة.
ألفلاح ألدي ينتج ألحبوب ألغزيرة).......مقطع من أسطورة سومرية.(فنظر ألرب هابيل وتقدمته وإلى قاين وتقدمته لم ينظر)......
ألعهد ألقديم-سفر التكوين 4-5.(وأتل عليهم نبأ أبني آدم بألحق إذ قرّبا قربانا فتقُب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل علي - ألاديان وتطورها - 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ألفلاح ألدي يزرع ألنباتات ويعطي ألغلال ألوفيرة.
ألفلاح ألدي ينتج ألحبوب ألغزيرة).......مقطع من أسطورة سومرية.(فنظر ألرب هابيل وتقدمته وإلى قاين وتقدمته لم ينظر)......
ألعهد ألقديم-سفر التكوين 4-5.(وأتل عليهم نبأ أبني آدم بألحق إذ قرّبا قربانا فتقُب......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل علي - ألاديان وتطورها - 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كامل علي - ألاديان وتطورها - 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).