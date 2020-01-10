كامل علي - ألاديان وتطورها - 3

2020/01/10 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي إقتباسات الديانة اليهودية من ألأساطير السومرية والبابلية:أسطورة قابيل وهابيل (الصراع بين المزارع والراعي):(أنا ألعذراء سأتزوج ألمزارع.ألفلاح ألدي يزرع ألنباتات ويعطي ألغلال ألوفيرة.ألفلاح ألدي ينتج ألحبوب ألغزيرة).......مقطع من أسطورة سومرية.(فنظر ألرب هابيل وتقدمته وإلى قاين وتقدمته لم ينظر)......ألعهد ألقديم-سفر التكوين 4-5.(وأتل عليهم نبأ أبني آدم بألحق إذ قرّبا قربانا فتقُب......

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