ثلاثة اطواق مشددة.. شرطة ذي قار تكثّف انتشارها الأمني في ساحة الحبوبي

2020/01/10 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، الجمعة (10 كانون الثاني، 2020) تكثف انتشارها الأمني في ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، وضرب ثلاثة اطواق امنية مشددة، في انحاء المحافظة.

وذكر اعلام الشرطة، في بيان، أنه "بناء على توجيهات قائد شرطة ذي قار ومنذ ساعات الفجر الاولى ليوم الجمعة 10 كانون الثاني 2020 انطلقت ممارسة امنيه واسعه تهدف لأعاده الانتشار في الحبوبي والاماكن المهمة" .

وأوضح: "بإشراف اللواء رسول خيون نائب قائد شرطة ذي قار تم نشر المفارز الراجلة والسيطرات التي انتشرت على طول شارع الحبوبي ومخارجه"، مبينا أن "هذه الخطوة الاستباقية تأتي لتأمين ساحة الحبوبي ومربع المدينة الحيوي والذي يقصده كثيره من اهالي ذي قار للتبضع والتسوق و مراجعه الاماكن الطبية للعلاج" .

وقال نائب قائد الشرطة، اللواء رسول خيون، ان "افواج الطوارئ والشرطة المحلية نفذت منذ الصباح الباكر خطة امنية من خلال ضرب ثلاث اطواق امنيه في المحافظة حيث اعدت الخطة الأمنية، في وقت سابق للسيطرة على الوضع الامني وبسط الامن والاستقرار في محافظتنا".

وأشار الى أن "افواج الطوارئ تضرب طوقا امنيا آخر يمتد على محيط محافظة ذي قار وصولا الى مركزها بالتعاون مع الصنوف الفنية والشرطة المحلية والاختصاصية كافة".

ولفت الى أن "شرطة الأقضية شرعت بتطبيق الخطة ذاته لتشهد محافظة ذي قار اوسع انتشار امنيا لتعزيز الامن والاستقرار".

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اطلقوا حملة مكثفة، تدعو لتظاهرة مليونية في (10 /1)، لمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق التظاهرات في العاصة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية (1/10/ 2019).

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، طبيعة انتشار قوات البيشمركة على الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى والسليمانية، بعد الأحداث الأمنية في منطقة كولجو الحدودية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف مسؤول عسكري أمريكي، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، أن البنتاغون يدرس حاليا تعديلات محتملة لمواقعه الدفاعية في الشرق الأوسط بعد شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أمريكية في العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حريق نشب داخل فندق مكون من 7 طوابق في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان ان "الأبطال رجال الدفاع المدني اخمدوا حادث حريق نشب داخل فندق مكون من 7 طوابق وانقذوا الأرواح".

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