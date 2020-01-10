مصر للطيران” ترفع التعليق وتستأنف رحلاتها إلى بغداد السبت

2020/01/10 | 13:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية إلى بغداد، السبت، بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الأمنية.وقالت الشركة في بيان إنه “بعد تقييم […]

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