المرصد السوري: استشهاد 8 من منتسبي الحشد الشعبي خلال قصف قرب الحدود العراقية السورية

2020/01/10 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان باستشهاد ثمانية مقاتلين من الحشد الشعبي وجرح العشرات خلال الضربات الجوية التي استهدفت مستودعات ذخيرة في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وقال المرصد في بيان إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لفصائل مسلحة في منطقة البوكمال، مشيرة الى ان انفجارات عدة دوت في منطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وأوضح المرصد أن الطائرات استهدفت بلدة الجلاء وقرية العباس بريف مدينة البوكمال السورية الواقعة عند الحدود مع العراق.

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