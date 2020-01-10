السيستاني : العراقيون يدفعون ثمن ضعف حكومتهم ..ويــجب ان يكون العراق سيد نفسه دون اي دور لــ الغرباء

2020/01/10 | 14:06 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

طالب المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، السلطات العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في البلاد، مشددا في خطبة الجمعة، التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في كربلاء، على وجوب أن يكون العراق بلدا لكل شعبه على اختلاف انتماءاته.



وقال: يجب أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه دون...

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