2020/01/10 | 14:07 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني: عملية السلام الواعد مستمرة في الطارمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 14:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: عملية السلام الواعد مستمرة في الطارمية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: عملية السلام الواعد مستمرة في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).