2020/01/10 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أقدم الفنان علي جمال، على رسم لوحة بمواصفات نوعية وعالية لأثنين من شهداء انتفاضة أكتوبر صفاء السراي وأحمد مهنا.وقتل الناشط صفاء السراي في تظاهرات العراق في شهر أكتوبر من العام الماضي في ساحة التحرير باستقرار قنبلة مسيلة للدموع في رأسه وأعقبه بشهر المصور أحمد مهنا بالرصاص حي من مسلحين هاجموا وقتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. أجمل لوحة للسراي والمهنا في صورة واحدة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. أجمل لوحة للسراي والمهنا في صورة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).