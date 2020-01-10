عبد المهدي يطلب من بومبيو إرسال مندوبين لوضع آليات انسحاب القوات الاجنبية

2020/01/10 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن العراق يرفض جميع العمليات التي تنتهك سيادته، بما في ذلك العملية الأخيرة التي استهدفت عين الأسد وأربيل.

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