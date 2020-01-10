2020/01/10 | 14:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو والصور.. متظاهرو النجف يتوافدون على ساحة الاعتصام الرئيسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو والصور.. متظاهرو النجف يتوافدون على ساحة الاعتصام الرئيسية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو والصور.. متظاهرو النجف يتوافدون على ساحة الاعتصام الرئيسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).