مجلس النواب الاميركي يصوت على قرار لحد العمليات العسكرية ضد ايران

2020/01/10 | 14:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]صوت مجلس النواب الاميركي على قرار يمنع الرئيس، دونالد ترمب، من القيام بعمل عسكري ضد ايران في الوقت الذي ظل فيه الشرق الاوسط متوترا بعد قيام واشنطن بقتل قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني، في بغداد.

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