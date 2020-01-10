2020/01/10 | 14:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كثرت التقارير الصحفية والإعلامية في الساعات الماضية، بشأن إمكانية إقالة مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، بعد ريمونتادا قاسية بخسارة "البارسا" أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني.

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