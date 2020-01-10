2020/01/10 | 14:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ظهرت زينب سليماني ابنة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وهي تحمل سلاحا خلال صلاة الجمعة في مدينة كرمان.ولم تكن زينب معروفة حتى مقتل والدها في الثالث من يناير جراء ضربة أمريكية بطائرة بدون طيار في ضواحي بغداد.لكنها دعت منذ ذلك مرارا إلى الانتقام لمقتل والدها، في نداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. ابنة قاسم سليماني تظهر بالسلاح خلال صلاة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).