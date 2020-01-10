2020/01/10 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلن النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، عن البدء بتنفيذ الاتفاقية ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يعلن بدء تنفيذ اتفاقية العراق والصين ويؤكد: الحكومة صدّرت 100 ألف برميل نفط لبكين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلن النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، عن البدء بتنفيذ الاتفاقية ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يعلن بدء تنفيذ اتفاقية العراق والصين ويؤكد: الحكومة صدّرت 100 ألف برميل نفط لبكين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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