نائب يعلن بدء تنفيذ اتفاقية العراق والصين ويؤكد: الحكومة صدّرت 100 ألف برميل نفط لبكين

2020/01/10 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، عن البدء بتنفيذ الاتفاقية ال...





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