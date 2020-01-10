الشرق الأوسط: هل هول الإعلام تداعيات مقتل سليماني؟

2020/01/10 | 14:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف هذه الحلقة من منتدى الصحافة، الإعلامي محمد بسيكي، الصحفي سمير تويني، الكاتب الصحفي أحمد الشيخ، رئيس تحرير النسخة العربية لوكالة "مهر" الإيرانية محمد مظهري والخبير الإعلامي محمد الشرقاوي للحديث معهم عن التغطية الإعلامية لمقتل قاسم سليماني.



تغطية لم تخلو من انتقادات لبعض المنابر الإعلامية التي اتهمت بالمبالغة في تقدير ردود الفعل الإيرانية ومن أخذ على الصحافة فتح منابرها لعدد كبير من مدعي التخصص في الشؤون الإيرانية.

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