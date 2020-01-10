بالصور.. متظاهرو كربلاء يتوافدون على ساحة الاعتصام الرئيسية

2020/01/10 | 14:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توافد المئات من المتظاهرين في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، على ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة "ساحة التربية" تلبية لدعوة التظاهرة المليونية تحت شعار "البرلمان لا يمثلني".

يذكر ان ناشطين ومدونين اطلقوا حملات تحشيد وتحضير لتظاهرة مليونية تحت شعار "البرلمان لا يمثلني" في ساحة التحرير وبقية الساحات موعدها اليوم، من اجل استمرار الضغط على البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية وفق الشروط التي وضعها المتظاهرون.

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