طاقم تحكيم كوري سعودي لقيادة مباراة العراق والبحرين

2020/01/10 | 15:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اسندت لجنة الحكام في النهائيات الآسيوية للمنتخبات تحت سن 23 الجارية في تايلند، اليوم الجمعة، مهمة قيادة لقاء العراق والبحرين يوم غد السبت، الى طاقم تحكيم كوري سعودي.

وقال مراسل "الغد برس" ان اللقاء سيقوده الكوري الجنوبي كو هيونغ جينا، يساعده مواطنيه الحكمين يوون كوانغ، وبارك سانغ جون.

وأضاف فيما سيكون الحكم الرابع تركي الخضير من السعودية، وحكم الفيديو المساعد كيمورا هيرويوكي من اليابان، والحكام المساعدين لحكم الفيديو، كيم جونغ هيوك من كوريا الجنوبية، ومواطنه كيم هي غون.

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