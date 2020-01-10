مقتل 8 من عناصر الحشد بغارات مجهولة في البو كمال

2020/01/10 | 15:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قتل ثمانية مقاتلين على الأقل من الحشد الشعبي، جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة، ليل الخميس الجمعة، على مواقع تابعة للحشد الشعبي العراقي شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن ”طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل ثمانية مقاتلين عراقيين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

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