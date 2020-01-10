عبد الغني شهد: خماسية تايلند لاتقلق المنتخب العراقي

2020/01/10 | 15:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال مدرب المنتخب الاولمبي العراقي، عبد الغني شهد، إن هزيمة البحرين من تايلند بخماسية في النهائيات الآسيوية لا تقلق الملاك التدريبي العراقي، فيما أكد أن الفريق يتنافس مع الفريقين على خطف بطاقتي التأهل الى دور الثمانية.وقال شهد في تصريحات صحفية: "اعتقد ان الخسارة التي تعرض لها المنتخب البحريني وبهذا الكم من الاهداف لاتعني ان الفريق التايلندي هو افضل بكثير من الفريق البحريني، بل ان اخطاء فردية هي من زادت النتيجة واوصلتها الى درجة الهزيمة".واضاف، أن "النتيجة الكبيرة التي خرج بها الفريق التايلندي لم تقلقنا، بعد ان وضعنا الحسابات لكل فريق وسنتعامل مع امكانية كل فريق بالمجموعة، وان مجريات اللقاء اكدت ان الفريق البحريني ليس بالسيء، وليس قلقا من المنتخب التايلندي الذي فاز باخطاء شخصية للاعبي البحرنيين".

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