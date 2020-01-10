بالفيديو.. الالاف من المحتجين في النجف يصلون إلى ساحة الصدرين

2020/01/10 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل المئات من أهالي محافظة النجف إلى ساحة الصدرين للمشاركة في تظاهرات الجمعة المليونية من أجل الضغط على القوى السياسية لتنفيذ مطالب الشعب.وخرجت الالاف من المحتجين في المحافظات المنتفضة إلى الساحات لاحياء الاحتجاج المليوني وإيصال رسالة للقوى السياسية بتنفيذ مطالب الشعب.

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