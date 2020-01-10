نيجيرفان البارزاني وشينكر يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة

2020/01/10 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، مع ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي، آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة.

وشدد البارزاني، على ضرورة ضبط النفس، وتكثيف الجهود لإرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وعدم تحويل البلاد إلى ساحة لحسم صراعات القوى الإقليمية والدولية.

و ناقش الجانبان، العلاقات والحوار بين أربيل وبغداد بغية حل المشاكل، ومخاطر عودة الإرهاب، وسبل التصدي له بمساعدة ودعم التحالف الدولي.

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