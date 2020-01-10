مقتل ’’مخلِّص كمركي’’ بعد تعرضه لعملية اغتيال يوم أمس في ديالى

2020/01/10 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالىأكد مصدر حكومي في محافظة ديالى، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، مقتل مخلص كمركي متاثرا بجروحه بعد ساعات من محاولة اغتياله شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مخلصا كمركيا تعرض الى محاولة اغتيال في اطراف ناحية مندلي (90كم شرق بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء يوم امس، واصيب على اثرها بجروح بليغة"، مبينا أنه "توفي متاثرا بها بعد ساعات على الحادثة".

واضاف، ان "فريقا امنيا مشتركا اعتقل احد المشتبه بهم على خلفية الحادثة وجاري التحقيق معه"، مؤكداً أن "دوافع الحادثة لا تزال غامضة والتحقيقات مستمرة للوقوف على ملابساتها".

وكان مصدر امني في ديالى كشف يوم امس عن اصابة مخلص كمركي بمحاولة اغتيال في ناحية مندلي.

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم

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