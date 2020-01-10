العكيلي يدعو الى التركيز على اختيار شخصية قوية قادرة على مواجهة الملفات الخطيرة

2020/01/10 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، أن عدم وجود رئيس وزراء قوي هو السبب الأساس في جميع الاحداث السابقة في البلاد، وما تلاها من تداعيات خطيرة.

ودعا العكيلي في تصريح، القوى السياسية والشعب العراقي الى التركيز على اختيار شخصية قوية وقادرة على مواجهة الملفات الخطيرة التي يعيشها البلد بهذه المرحلة،

وأضاف، أن عدم تمتع الحكومة بالقوة اللازمة كان السبب في أحداث استهداف المتظاهرين والاعتداءات الأميركية على مواقع الحشد الشعبي واستهداف قياداته.

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