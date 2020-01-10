عبد المهدي يطلب من بومبيو وضع آليات لسحب القوات الأميركية

2020/01/10 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتصل الخميس، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو برئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، وناقشا التطورات الأخيرة التي شهدها العراق.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن الطرفين تطرقا لرغبة مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة بمنع التصعيد والذهاب إلى حرب مفتوحة.

البيان أكد في السياق أن عبد المهدي عبر عن رفض العراق لما وصفه " كافة العمليات التي تنتهك سيادته".

ولم يستثن بيان رئاسة الوزراء العراقية الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين في عين الأسد وأربيل، حيث يقيم جنود أميركيون.

عبد المهدي أكد كذلك أن "العراق يبذل جهودا حثيثة ويتصل بكافة الأطراف لمنع تحوله إلى ساحة حرب".

كما طلب من بومبيو إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب بالانسحاب الآمن للقوات الأميركية من العراق.

كما أوضح أن العراق "حريص على إبقاء أحسن العلاقات بجيرانه وأصدقائه في المجتمع الدولي وعلى حماية الممثليات والمصالح الأجنبية وكل المتواجدين على الأراضي العراقية وأن أولوياته تنحصر بمحاربة الإرهاب وداعش والعنف من جهة، وإعمار العراق وتحقيق النمو الاقتصادي وحماية سيادته من جهة أخرى."

وأشار عبد المهدي إلى أن هناك قوات أميركية تدخل للعراق ومسيّرات أميركية تحلق في سمائه بدون إذن من الحكومة العراقية، بينما وعده بومبيو بمتابعة الأمر وأكد احترام الولايات المتحدة الأميركية لسيادة العراق.

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