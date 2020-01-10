مظهر محمد صالح - ريعية المصارف الاهلية في العراق: السلوك والاداء!

2020/01/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح د.مظهر محمد صالح١-;-مدخليمثل ظهور الصيرفة الاهلية منذ نشاتها الثانية في مطلع تسعينيات القرن الماضي في العراق (ابان الحصار الاقتصادي والعقوبات الدولية اثر غزو الكويت )وحتى الوقت الحاضر انقلاب في تكوين الراسمالية العراقية التي تحولت تدريجياً من راسمالية عقارية وصناعية وشبه زراعية منتجة الى راسمالية تمولية financial capitalism زبائنية مع مراكز القوة الاقتصادية في العالم .وهذا ا......

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