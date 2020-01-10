2020/01/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سيمون_خوري سيمون خوري :مزمار القرية ...دقائق فاصلة بين زمنين ..وأنا المرسل والمستقبل معاً ، قارئ وحيد لصمت أمتد على مساحة صغيرة ، مفتوحة النوافذ على أخر حدود الزمان والمكان .فقد صمت كل الراحلين من اصحابي ، و كنت أنتظر صمتي معهم .بيد أن الحظ رافقني مرة أخرى.وبعد ستة أشهر طولاً وعرضاً من الإقامة في المستشفى، ضاعت تذكرة السفر .ولا زلت أثرثر باحثاً عن عالم يخلو من تلك العقائد القطعية والحتمية ...لا ......

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