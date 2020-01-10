2020/01/10 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سيمون_خوري سيمون خوري :مزمار القرية ...دقائق فاصلة بين زمنين ..
وأنا المرسل والمستقبل معاً ، قارئ وحيد لصمت أمتد على مساحة صغيرة ، مفتوحة النوافذ على أخر حدود الزمان والمكان .
فقد صمت كل الراحلين من اصحابي ، و كنت أنتظر صمتي معهم .
بيد أن الحظ رافقني مرة أخرى.
وبعد ستة أشهر طولاً وعرضاً من الإقامة في المستشفى، ضاعت تذكرة السفر .ولا زلت أثرثر باحثاً عن عالم يخلو من تلك العقائد القطعية والحتمية .
..لا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سيمون خوري - مزمار القرية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأنا المرسل والمستقبل معاً ، قارئ وحيد لصمت أمتد على مساحة صغيرة ، مفتوحة النوافذ على أخر حدود الزمان والمكان .
فقد صمت كل الراحلين من اصحابي ، و كنت أنتظر صمتي معهم .
بيد أن الحظ رافقني مرة أخرى.
وبعد ستة أشهر طولاً وعرضاً من الإقامة في المستشفى، ضاعت تذكرة السفر .ولا زلت أثرثر باحثاً عن عالم يخلو من تلك العقائد القطعية والحتمية .
..لا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سيمون خوري - مزمار القرية...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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