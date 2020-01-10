غداً.. الأولمبي يواجه نظيره البحريني بتكتيك خاص

2020/01/10 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض المنتخب الأولمبي يوم غد السبت لقاءً هاماً أمام نظيره البحريني في الجولة الثانية من نهائيات آسيا الجارية في تايلند من يوم 8 ولغاية يوم 26 من الشهر الجاري.

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