بالصور... متظاهرو ذي قار يرفعون شعار (امريكا وايران وجهان لعملة واحدة)

2020/01/10 | 15:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

رفع المتظاهرون في محافظة الناصرية، اليوم الجمعة، لافتات تحمل شعارات ضد امريكا وايران.

يذكر ان ناشطين ومدونين اطلقوا حملات تحشيد وتحضير لتظاهرة مليونية تحت شعار "البرلمان لا يمثلني" في ساحة التحرير وبقية الساحات موعدها اليوم، من اجل استمرار الضغط على البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية وفق الشروط التي وضعها المتظاهرون.

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