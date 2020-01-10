2020/01/10 | 16:07 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غدآ.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها لبغداد بعد توقف 3 أيام لأسباب أمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 16:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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