عبد المهدي: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق


عبد المهدي: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق
2020/01/10 | 16:07 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

طالب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مساء أمس الخميس، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إ...

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