2020/01/10 | 16:07 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
طالب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مساء أمس الخميس، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عبد المهدي: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).