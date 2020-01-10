عبد المهدي: أرسلوا وفداً لبدء عملية الانسحاب من العراق

2020/01/10 | 16:07 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



طالب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مساء أمس الخميس، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إ...

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