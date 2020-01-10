بالفيديو- قوات “الصدمة” في البصرة تقمع المحتجين.. ملاحقات واعتقالات بالجملة

2020/01/10 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات “الصدمة” في البصرة تقمع المحتجين..ملاحقات واعتقالات بالجملة

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