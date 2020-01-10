موسوي: إيران بدأت التحقيق بسبب تحطم الطائرة الأوكرانية وفقا لضوابط “ايكاو”

2020/01/10 | 16:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، ان طهران بدأت تحقيقاتها حول سبب تحطم الطائرة الاوكرانية وفقا للمعايير الدولية وضوابط منظمة الطيران المدني الدولي “ايكاو”.

وقال موسوي في تصريح إن إيران وجهت دعوة الى أوكرانيا بصفتها مالكة الطائرة وشركة بوينغ بصفتها المصنعة للطائرة للمشاركة في التحقيقات، واصفا التصريحات الغربية بشأن سقوط الطائرة بصاروخ إيراني بأنها تصريحات مفتعلة مشبوهة.

وأكد موسوي ان طهران ترحب بمشاركة خبراء الدول التي لها كان لها ضحايا في الطائرة المنكوبة، داعيا رئيس وزراء كندا وأية دولة تمتلك معلومات في هذا الصدد لوضعها تحت تصرف لجنة دراسة الحادث في إيران.

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