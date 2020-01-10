رويترز تكشف من وراء اغتيال الشهيدان سليماني والمهندس

2020/01/10 | 16:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال قائد فيلق القدس لحرس الثورة الاسلامية الشهيد قاسم سليماني، بغارة أمريكية غادرة قرب م...

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