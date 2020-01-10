2020/01/10 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني عابد زاده تأكيده أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ.

وقال زاده في مؤتمر صحفي، قائد الطائرة طلب من برج المراقبة العودة لمطار طهران قبل سقوط الطائرة، مبينا أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية أصيب بخلل ولكن يمكن الاستفادة منه.

وأشار الى أنه من المهم استخراج المعلومات من الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، موضحا أنه لو كانت الطائرة ضربت بصاروخ لانتشر حطامها على مساحة واسعة.

وأضاف، أن إيران طلبت من السويد وكندا ودول أخرى المساعدة في التحقيق وهو ما يؤكد صدقها، مرجحا بأن يستغرق التحقيق في سقوط الطائرة وقتا طويلا يصل الى سنة أو سنتين.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: الطائرة الأوكرانية لم تسقط بسبب صاروخ والتحقيق قد يستغرق سنة أو سنتين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: الطائرة الأوكرانية لم تسقط بسبب صاروخ والتحقيق قد يستغرق سنة أو سنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).