تظاهرات التحرير.. حشود كبيرة ومطالب جديدة

2020/01/10 | 16:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



توافد متظاهرون، الجمعة، الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، مع بدء تظاهرات العاشر من كانون الثاني، ا...

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