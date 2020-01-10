2020/01/10 | 16:38 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تظاهرات التحرير.. حشود كبيرة ومطالب جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
توافد متظاهرون، الجمعة، الى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، مع بدء تظاهرات العاشر من كانون الثاني، ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تظاهرات التحرير.. حشود كبيرة ومطالب جديدة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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