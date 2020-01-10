شاهد.. خط موصول من المتظاهرين بين جسر الجمهورية وساحة التحرير يهتفون بصوت واحد

2020/01/10 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت ساحة التحرير وسط بغداد اليوم الجمعة، فعاليات مختلفة ومتنوعة وسط توافد حشود كبيرة من الافراد والعوائل بعد الدعوة إلى “مليونية 10 كانون”، التي يتم التحشيد لها منذ أيام.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، عددا من المتظاهرين الذي تجمعوا حول علم عراقي ضخم وبخط موصول بين جسر الجمهورية وساحة التحرير […]

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