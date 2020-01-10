طلب برلماني لعقد مؤتمر دولي يدعم السيادة العراقية

2020/01/10 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم الجمعة، تقديم طلب الى رئاسة البرلمان لتبني مؤتمر دولي لدعم السيادة العراقية.

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