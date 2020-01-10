ماذا فعل الطلاب العراقيون في مدينة قم المقدسة للشهداء القادة

2020/01/10 | 16:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام الطلبة العراقيون في جامعة الاديان والمذاهب قسم علوم القران في مدينة قم المقدسة وقفة احتجاجية للتنديد بالجريمة الامريكية الغادرة التي اسفرت عن اس...

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