2020/01/10 | 16:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالصور..



نساء يشاركن بكثافة في تظاهرات المثنى

اخبار مباشرة

بالصور..



نساء يشاركن بكثافة في تظاهرات المثنى

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. نساء يشاركن بكثافة في تظاهرات المثنى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. نساء يشاركن بكثافة في تظاهرات المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).