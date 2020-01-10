بالصور.. وصول طلاب المجموعة الطبية في بابل الى ساحة التظاهر وسط الحلة

2020/01/10 | 16:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصل المئات من طلاب المجموعة الطبية في جامعة بابل، اليوم الجمعة، الى ساحة التظاهر الرئيسية في المحافظة وذلك تلبية لدعوى التظاهرات المليونية تحت شعار "البرلمان لا يمثلني".وذكر مراسل "كلكامش برس" أن المئات من طلبة المجموعة الطبية في جامعة بابل توجهوا ظهر اليوم، إلى ساحة الاعتصام الرئيسية "تحت مجسر الثورة" وسط مدينة الحلة.يذكر ان ناشطين ومدونين قامو بحملة تحشيد واسعة، للخروج في تظاهرات مليونية في ساحة التحرير والمحافظات الاخرى، لاستمرار زخم التظاهرات حتى تحقيق المطالب المشروعة.

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