سلام إبراهيم - زينب عواد محمود..عراقية شجاعة مكافحة وفنانة عفوية

2020/01/10 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلام_إبراهيم زرت اليوم محل حلاقة العراقية زينب صديقتي في العالم الأفتراضي منذ سنينأوصلني أبني صلاح بسيارته فالمكان يبعد عن كوبنهاكن قليلاكنت قد أوعدتها بزيارة قبل اكثر من شهر ونصف كي تحلق شعري وأتعرف عليها عن قرب، فنحن أصدقاء بالنيت منذ وقت طويل كما أسلفت وأعرف الكثير عن حياتها والتقينا خطفا في مناسبات ثقافية بكوبنهاكن، لكن عوقتني ظروف انشغالي بالثورة والثوارهي ايضا تقدح نارًا من صفحتها في الفيس وت......

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