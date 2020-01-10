باسم عثمان - أوهام فريدمان ونتنياهو... والحقيقة الفلسطينية الثابتة

2020/01/10 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان كاتب وباحث سياسيالمقدمة:أراضي الضفة الفلسطينية مقسمة إلى مناطق "أ" و"ب " و"ج " وفق اتفاق أوسلو: تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب " للسيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، اما المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتبلغ مساحتها 60% من أراضي الضفة الغربية. المنطقة "ج": مثل البحر الذي تنتشر فيه جزر "أ" و "ب "، ولا يمكن الانتقال من ا......

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